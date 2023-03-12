DSP'li 51 eski bakan ve vekilden Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakılmasına tepki

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Millet ittifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini söylemişti. Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan Aksakal, "Teklif gelirse değerlendiririz" demişti.

Aralarında eski DSP'li bakan ve milletvekilinin bulunduğu 51 isim, Aksakal'ın sözlerine tepki gösterdikleri açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçimler, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ya Cumhuriyet’in bütün kurum ve kazanımlarının içini boşaltan mevcut iktidar yoluna devam edecek, ya da Atatürk’ün bize en büyük miras olarak bıraktığı Cumhuriyet kazanacaktır.

Biz Demokratik Solcular olarak inanıyoruz ki, zafer tam demokrasi ile taçlandırılacak olan cumhuriyetin olacaktır. Bu kazanımın öncülüğünü de Demokratik Sol’un kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit’in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan Millet İttifakı yapacaktır.

Dolayısıyla biz Demokratik Solcular olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Millet İttifakı’nı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz.

Partili partisiz bütün Demokratik Solcu kardeşlerimizin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz. DSP’nin mevcut genel başkanı ve yönetici kadrolarını aynı noktada buluşmaya, Millet İttifakı’nı da bu önerimizi dikkate almaya davet ediyoruz."

Söz konusu eski DSP bakan ve milletvekilleri şöyle:

Ahmet Güzel, Ahmet Tan, Ayşe Jale Ağırbaş, Akif Serin, Ali Arabacı, Ali Günay, Ali Ilıksoy, Ali Tekin, Ayşe Gürocak, Bayram Fırat Dayanıklı, Cengiz Güleç, Çetin Bilgir, Emin Karaa, Erdal Kesebir, Fadlı Ağaoğlu, Güler Aslan, Hadi Dilekçi, Halil Çalık, Halit Dikmen, Hasan Akyol, Hasan Gemici, Hasan Macit, Hasan Özgöbek, Hüseyin Mert, İhsan Çabuk, İstemihan Talay, Kemal Vatan, Melda Bayer, Mehmet Çümen, Mehmet Kocabatmaz, Metin Bostancıoğlu, Mustafa Vural, M.Tahir Köse, M.Kemal Tuğmaner, Necdet Tekin, Nural Karagöz, Orhan Ocak, Ömer Üstünkol, Rahmi Sezgin, Sadık Kırbaş, Salih Dayıoğlu, Sancar Sayın, Savaş Yazıcı, Suat Çağlayan, Süleyman Yağız, Şadan Şimşek, Tarık Cengiz, Uluç Gürkan, Yalçın Gürtan, Yavuz Bildik, Yekta Açıkgöz