DSP'den Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: 'Teklif gelirse değerlendiririz'

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini açıklayan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'na ilişkin "Teklif gelirse değerlendiririz" dedi.

A Haber yayınında DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağına dair gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Aksakal,

"Bu devletin parçalanmasına yönelik hiçbir hareketin kenarında bile olamayacağımızı söyledik. DSP, Bülent Ecevit'in kurduğu, milliyetçi, vatansever, sol bir partidir. Siyasi tartışmalarda ekonomik konularda elbette farklı düşünebiliriz, ama Türkiye Devleti'nin bölünmez bütünlüğü üzerine kurgulanan hiçbir argümanın yanında DSP olamaz.

Seçim sistemi içinde bugün AK Parti dahil ittifaklarla devleti yönetme noktasında. Millet İttifakı da altı parti masanın etrafında. Bugüne kadar Cumhur İttifakı'ndan bir teklif şu ana kadar ulaşmadı. Bu şu an gazeteci arkadaşlarımızın kendi yorumlarıdır. Teklif gelirse bunu tabii ki değerlendiririz. Yarın başkanlık divanımız toplanıyor. Bu konular görüşülür, bir karar oluşturulacak. O karar çevresinde değerlendirmeye alınacaktır."