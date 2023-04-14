DSP'de bir istifa daha: 'Koca partiyi üç kişi pazarlamaya çalıştı'

DSP'nin 14 Mayıs seçimlerine AKP listesinden girip, cumhurbaşkanı adaylığında da Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi parti tabanında tepki çekmeye devam ediyor.

Partide son olarak Denizli İl Başkanı Yaşar Kayrakçı istifa etti. Bugün Denizli'deki Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen Kayrakçı, parti yönetimini eleştirerek istifa kararı aldığını açıkladı.

Denizli Bülten'in haberine göre; "Bizler Millet İttifakı'na destek vereceğiz. Koltuk uğruna partimizi ne hale getirdiler. Merhum genel başkanımız Bülent Ecevit'in kemiklerini sızlatıyorlar" diyen Kayrakçı, DSP lideri Önder Aksakal'ı sert sözlerle eleştirdi.

Kayrakçı, "Koca partiyi üç kişi pazarlamaya kalkmış. Ecevit bugün yaşamış olsaydı desteğini CHP'ye verirdi. Ülkemiz çok zor bir seçimden geçecek. Bu sıradan bir seçim değil" dedi.