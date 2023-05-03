DSP Genel Başkanı'ndan Hizbullah affı yorumu: 'İsterse Öcalan için de yetki kullanabilir'

Cumhur İttifakı ortağı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hizbullah hükümlüsünü affetmesini, "Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var" diyerek savundu.

Sözcü TV'de İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sunduğu "Nokta Atışı" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, Hizbullah hükümlüsüne verilen af kararı için "Bu bir Anayasal yetki. Bunu Cumhurbaşkanı istediği kişiye kullanır. Yarın Abdullah Öcalan'a da kullanabilir" dedi.

Aksakal şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanları, sürekli hastalık ve yaşlılık. Bu yetkiyi Kılıçdaroğlu da zamanı geldiğinde kullanabilir, Kenan Evren de Ahmet Necdet Sezer de kullanmıştır geçmişte.

Bu kişi HÜDA PAR'lı diye ölsün diyemez Cumhurbaşkanı, PKK'lı diye ölsün diyemez. Ergenekon'dan da yargılananları yine Erdoğan affetti.

Bunların siyasete malzeme yapılması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunu Cumhurbaşkanı istediğine kullanır. Yarın, Abdullah Öcalan için de kullanabilir mi? Kullanır vallaha"