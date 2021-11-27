DSÖ'den yeni varyantın isimlendirilmesinde 'harf atlama' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Dr. Margaret Harris, kurumun Yunan alfabesinin iki harfini atlayıp Covid-19'un yeni varyantına Omikron denmesinin nedenini açıkladı.

'Nu'nun 'yeni' kelimesiyle karıştırılabileceği için atlandığını aktaran Harris, Ksi'ninse (İngilizce yazılışı Xi) "yaygın bir soyadı" olmasından ötürü es geçildiğini söyledi.

Yetkili, "[Nu] için mantık, insanların bir isim yerine yeni varyant olduğunu düşünerek kafalarının karışacağıydı. Ve 'Ksi' içinse bu yaygın bir soyadı ve damgalamayı önlemek için insanların isimleri, hayvan adları, yer adları vb. kelimeleri kullanmaktan kaçınan adlandırma kurallarını kabul ettik" dedi.

ABD'li Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, DSÖ'nün Çin Devlet Başkanı Şi (İngilizce yazlışı Xi) Jinping'den sakındığı için bu yola başvurduğunu öne sürmüştü.

DSÖ, 26 Kasım'daki bir acil durum toplantısında Covid-19'un yeni bulunan B.1.1.529 varyantının adını "Omikron" olarak belirledi.