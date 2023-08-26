DSÖ’den maymun çiçeği raporu: 90 bin vaka, 156 ölüm kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 90 binin üzerinde maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

'Gerçek sayı daha yüksek'

DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, maymun çiçeği virüsüyle ilgili son duruma ilişkin bilgi veren Ghebreyesus “Bazı ülkelerdeki eksik raporlama nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu biliyoruz” dedi. Özellikle Asya'da vaka sayısında son 2 ayda büyük artış olduğunu belirten Ghebreyesus, Afrika'dan da düzenli olarak vaka bildirimi almaya devam ettiklerini söyledi. Ghebreyesus, ülkelerin uzun vadede maymun çiçeği virüsünü yönetmelerini destekleyecek ve kalıcı öneriler konusunda bir inceleme komitesi oluşturduklarını belirtti.

'Covid tehdidi sürüyor'

Ghebreyesus, 2 hafta önce Covid-19'un uzun vadeli yönetimine ilişkin kalıcı tavsiyeler yayımladıklarını ve bu virüsün küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini hatırlatarak “DSÖ'nün Covid-19'a ilişkin verilere ulaşma imkanı azaldı” dedi. “Bazı ülkelerde salgından dolayı hastaneye yatış, yoğun bakıma kabul ve ölümlere ilişkin raporların arttığını da dile getiren Ghebreyesus, Covid-19'un BA.2.86 ve EG.5.1 (Eris) gibi varyantlarının riskini değerlendirebilmek için ülkelerden gelecek raporların önemine işaret ederek “Tüm ülkeleri hayat kurtarmak ve uzun süreli Covid-19 yükünü önlemek için mevcut tavsiyeleri uygulamaya çağırıyoruz” dedi. (AA)