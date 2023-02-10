DSÖ'den depreme ilişkin uyarı: 'İkincil bir felaket riskiyle karşı karşıyayız'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatta kalan insanların bölgedeki zorlu koşullar ve su, elektrik, yakıt sorunları nedeniyle ikincil bir felaket riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

T24'ün haberine göre, DSÖ Afet Müdahale Başkanı Robert Holden, Cenevre’deki basın toplantısında Türkiye ve Suriye’de toplam 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söylediği deprem felaketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Holden, çok sayıda depremzedenin kış mevsiminde açıkta kaldığını, koşulların giderek kötüleştiğini söyledi. Holden, deprem bölgelerinde iletişim, yakıt, elektrik ve su sıkıntıları yaşandığını vurguladı.

DSÖ yetkilisi, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer arama kurtarma çalışmalarında şu anki hız ve yoğunlukta hareket etmezsek ilk felaketten daha çok zarara sebep olabilecek ikincil bir felaket riskiyle karşı karşıyayız.”