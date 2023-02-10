18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinin en büyük mahallelerinden Narlıca Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı.

DHA'nın haberine göre, 18 bin nüfuslu mahallede neredeyse sağlam bina kalmadı, 30 yıl önce yapılan cami de çöktü.

Antakya'da züccaciyelik yapan ve Narlıca'da yaşayan İsmail Batın, bölgede en büyük sorunun ısınma ve barınmaya yönelik olduğunu söyledi. Hasarlı binalar yüzünden dışarıda gecelediklerini belirten Batın, "En çok barınabilmek için çadır ve battaniyeye ihtiyacımız var. Geceler çok soğuk geçiyor. En büyük ihtiyacımız battaniye ve çadır. 3 kişinin kalacağı yerde 25 kişi kalıyoruz" dedi.