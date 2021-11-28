DSÖ'den Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarına tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika bölge direktöründen, koronavirüsün yeni varyantı Omikron nedeniyle Afrika ülkelerine getirilen seyahat yasaklarının "küresel dayanışmaya" zarar vereceği açıklaması geldi.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omikron varyantına şimdiye dek Hollanda, Danimarka, Belçika, Botsvana, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, İngiltere ve Avustralya'da rastlandığı açıklandı.

'Daha ağır hastalığa yol açıp açmadığı henüz belirsiz'

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada yeni varyantın diğerlerine göre virüsün daha hızlı yayılmasına yol açıp açmadığının ya da hastalığın daha ağır seyretmesine neden olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada "İlk veriler Güney Afrika'da hastaneye yatış oranlarının arttığını gösteriyor ama bu, Omikron'la enfekte olmanın bir sonucu olmaktan ziyade enfekte olan kişilerin toplam sayısındaki artışa bağlı olabilir" denildi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti de ülkelere, Omikron varyantını önlemek için uçuş yasakları getirmek yerine bilimi takip etme çağrısında bulundu.

Moeti "Omikron varyantı dünyanın bir dizi bölgesinde saptandığından, Afrika'yı hedefleyen seyahat yasakları uygulamaya koymak küresel dayanışmaya zarar verir" dedi.