DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini açıkladı.

DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle gerçekleşen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalara ilişkin "Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Trajik bir şekilde BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 3 çalışanı da öldürüldü" ifadelerini kullandı.

En şiddetli çatışmaların Hartum'da yaşandığını aktaran Ghebreyesus, "Güvensiz ortam nedeniyle faaliyetler kısıtlandı. Bu durum sağlık çalışanlarının ve ambulansların sağlık tesislerine ulaşmasını zorlaştırıyor ve daha fazla hayatı riske atıyor" diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Sudan'da çatışmalar artmadan önce sağlık tesislerine dağıttığı malzemelerin tükendiğini açıklayarak, Hartum'da yaralı sivillerin bulunduğu hastanelerin, personel ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını kaydetti. (AA)