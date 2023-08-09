DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların devam ettiği Sudan'daki nüfusun yüzde 40'ından fazlasının açlık pençesinde olduğunu ve bu rakamın Mayıs 2022'den bu yana iki katına çıktığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle kötüleşen insani durumdan büyük endişe duyduklarını belirten Ghebreyesus, "Sudan nüfusunun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor. Geçen yıl mayıs ayından bu yana bu sayı iki katına çıktı" dedi.

Ghebreyesus, Sudan'da ilaçlara, tıbbi malzemelere, elektriğe ve suya sınırlı erişimin olduğuna dikkati çekerek, çatışmadan etkilenen eyaletlerde sağlık hizmetlerinin verilmesinde zorluk yaşandığını kaydetti.

Öte yandan Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan, ülkenin en kalabalık ikinci bölgesi Amhara'da devam eden çatışmalardan da endişe duyduklarını belirten Ghebreyesus, "2 milyona yakın insan sağlık yardımına muhtaç durumda. Durum, Sudan'daki çatışmadan gelen mülteci akınıyla daha da karmaşık hale geldi" diye konuştu. (AA)