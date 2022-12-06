DSÖ: Rehabilitasyona muhtaç 394 milyon kişiden çoğu hizmet alamıyor

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ve Orta Asya'da nüfusun hızla yaşlandığını ve rehabilitasyon hizmetine ihtiyacın giderek arttığını ifade edildi.

"Bölge nüfusunun neredeyse yarısı rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor" değerlendirmesinde bulunan Kluge, Avrupa ile Orta Asya'da 394 milyon kişinin rehabilitasyona muhtaç şartlarda yaşadığını belirtti.

Kluge, rehabilitasyona ihtiyaç duyan bu kişilerden büyük çoğunluğunun ülkelerinde hizmet alamadığını vurgulayarak, "Gerekli tedbirler alınmazsa ilgili ülkeler, toplumlarının ekonomik üretkenliğini sınırlandırma riskiyle karşı karşıya kalacaktır çünkü rehabilitasyona muhtaç kişilerin çoğu toplumlarına tamamen katkı sağlayamamaktadır" ifadesini kullandı. (AA)