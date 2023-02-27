DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gaziantep'e geldi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, kurumun deprem bölgelerindeki çalışmalarını incelemek üzere Gaziantep'e geldi.

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros gelişiyle ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz” dedi.

Just arrived in Gaziantep, #Turkiye, to meet with health officials, health workers and responders, and people affected by the recent earthquakes. @hans_kluge and I will reaffirm @WHO's solidarity and support for recovery and #HealthForAll people in 🇹🇷. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 27, 2023

Türkiye’yi de kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Direktörü Dr. Hans Kluge ise Ghebreyesus’u karşılayarak DSÖ’nün depremden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.