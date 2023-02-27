DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gaziantep'e geldi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün Gaziantep’e geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, kurumun deprem bölgelerindeki çalışmalarını incelemek üzere Gaziantep'e geldi.

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros gelişiyle ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz” dedi.

Türkiye’yi de kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Direktörü Dr. Hans Kluge ise Ghebreyesus’u karşılayarak DSÖ’nün depremden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.

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