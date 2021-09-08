DSÖ: Covid-19 aşılarının yüzde 80'i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Covid-19 aşılarının yüzde 80’inin orta ve üst gelirli ülkelerde uygulandığını belirterek, her ülkenin nüfusunun en az yüzde 40'ını aşılayabilmesi için düşük gelirli ülkelerin aşılanmasına öncelik verilmesi için küresel çağrıda bulundu.

Covid-19’a bağlı ölümlerinin geçen seneye kıyasla yükseldiğini söyleyen Ghebreyesus, "Geçen yıl Ekim ayından bu yana her hafta 50 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü ve son bir aydır ölümler haftada neredeyse 70 bine yükseldi" dedi

Aşıların ülkeler arası eşitsiz şekilde paylaşıldığını belirten Ghebreyesus, "Küresel olarak, şu anda 5,5 milyar aşı dozu uygulandı ancak yüzde 80'i yüksek ve orta üst gelirli ülkelerde uygulandı" diye konuştu.

Düşük gelirli ülkeler aşılama hedefine ulaşamadı

DSÖ'nün küresel hedefleri açıklayan Ghebreyesus, "Hedefimiz bu ayın sonuna kadar dünya nüfusunun en az yüzde 10'unu, bu yılın sonuna kadar en az yüzde 40'ını ve gelecek yılın ortasına kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamak" dedi.

Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'ının yüzde 10 hedefine, yüzde 70'ten fazlasının ise yüzde 40 hedefine ulaştığını bildiren Ghebreyesus, hiçbir düşük gelirli ülkenin her iki hedefe de ulaşamadığını açıkladı.

Ghebreyesus, "Yüksek gelirli ülkeler 1 milyar dozdan fazla bağışta bulunma sözü verdi ancak bu dozların yüzde 15'inden azı gerçekleşti" dedi.