DSÖ: Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için "Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kluge, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremler ve bunların Türkiye ile Suriye'ye etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Suriye'de yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyen Kluge, "büyük ve derin bir acının" yaşandığını, DSÖ'nün yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olduğunu söyledi.

'Yaklaşık bir milyon kişi evini kaybetti'

"Kritik aşı malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiğini ve seyyar eczanelerin bölgede faaliyete geçtiğini" kendilerine bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yanında olduklarını söyleyen Kluge, "Türkiye'de yaklaşık bir milyon kişi evini kaybetti ve geçici barınaklarda yaşıyor" diye konuştu.

DSÖ'nün, Türkiye ve Suriye'de depremle mücadeleyi desteklemek için 43 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattığını hatırlatan Kluge, yakın zamanda bu durumun daha iyi değerlendirilmesinin ardından bu rakamın iki katına çıkmasını beklediğini belirtti. Kluge, "Şimdi uluslararası toplumun, Türkiye'nin yıllardır diğer uluslara gösterdiği cömertliğin aynısını Türkiye'ye gösterme zamanı. Türkiye, birçoğu Suriye'den olmak üzere, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor" şeklinde konuştu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz. Bu depremlerin büyüklüğünü hala öğreniyoruz. Bunun gerçek maliyeti henüz bilinmiyor. İyileşmek, zaman ve olağanüstü bir çaba gerektirecek. Ancak bu ne kadar zaman alırsa alsın DSÖ, Türkiye ve Suriye halkının yanında kararlı bir şekilde yer alacaktır." (AA)