Naci Görür'den Erdoğan'ın deprem bölgesindeki inşaat açıklamasına tepki

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasına bir an evvel başlanacağına ilişkin açıklamasını eleştirdi. Görür, “İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama naçizane tavsiyem, bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim” dedi.

Yer bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasına bir an evvel başlanacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Naci Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“Televizyondan duydum; Sayın Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu. İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama naçizane tavsiyem, bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim. Sevgiler.”

Erdoğan 'bir yıl içerisinde' demişti

Erdoğan, bugün kabine toplantısı öncesinde AFAD merkezinde yaptığı açıklamada, “Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibarıyla buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş yapmış olacağız” demişti.