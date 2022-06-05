DSÖ: 27 ülkeden 780 maymun çiçeği vakası bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 13 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında, maymun çiçeğinin endemik olarak görülmediği 27 ülkeden 780 farklı vakanın laboratuvarlarca onaylandığını açıkladı.

DSÖ, sınırlı epidemiyolojik ve laboratuvar bilgiler sebebiyle vaka sayısının muhtemelen eksik olduğunu belirtti. DSÖ, şu ana kadar bu ülkelerde maymun çiçeği virüsü sebebiyle bir ölüm vakası olmadığını söyledi.

'Bulaşma zinciri takibi bozuldu'

DSÖ açıklamada, "Diğer ülkelerin vakaları tespit etmemiş olması ve virüsün daha fazla yayılması muhtemel" dedi. Dünya Sağlık Örgütü en çok vaka bildiren endemik olmayan ülkeleri İngiltere (207), İspanya (156), Portekiz (138), Kanada (58) ve Almanya (57) olarak sıraladı.

DSÖ, "Bazı ülkeler, yeni vakaların artık yalnızca önceden teyit edilmiş vakalarla temas eden kişiler haricinde göründüğünü bildirmekte. Bu durum da virüsün tespit edilmeyen dolaşımında bulaşma zincirinin takibinin gözden kaçırıldığını göstermekte" dedi.

Endemik ülkelerde 66 ölüm

DSÖ maymun çiçeğinin endemik olarak görüldüğü ülkelerin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Sierra Leone, Gabon, Fildişi Sahili ve Gana olduğunu açıklamıştı. Bu ülkelerde 2022'nin ilk beş ayında toplamda 66 ölüm vakası açıklandığı belirtildi.

DSÖ, aşıların ve tedavilerin etkinliğini daha iyi anlamak için klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Hastalık epidemiyolojisi ve bulaşma konusunda daha hızlı araştırma yapılması çağrısında bulunuldu.

Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de şu ana dek rastlanmadığını açıklamıştı.