Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok, şüphelilerin testi negatif çıktı

Sağlık Bakanı Koca, dünyada hızla yayıldığı bilinen 'maymun çiçeği' virüsüne Türkiye'de şu ana dek rastlanmadığını bildirdi. Koca, virüs taşıdığı iddia edilen 4 şüpheliye de test yapıldığını ve sonuçların 'negatif' çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, ""İstanbul’da maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.