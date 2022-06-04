Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok, şüphelilerin testi negatif çıktı

Bakan Koca, dünyada pek çok ülkede art arda görülmeye başlayan 'maymun çiçeği' virüsünün Türkiye'de '4 kişiye bulaştığı' yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Koca, dünyada hızla yayıldığı bilinen 'maymun çiçeği' virüsüne Türkiye'de şu ana dek rastlanmadığını bildirdi. Koca, virüs taşıdığı iddia edilen 4 şüpheliye de test yapıldığını ve sonuçların 'negatif' çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, ""İstanbul’da maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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