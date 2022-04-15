DSİ binasının yıkım ihalesi yargıya taşındı

Daha öncesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlük Hizmet Binasının tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuran Mimarlar Odası Ankara Şubesi, DSİ binasının yıkım ihalesini yargıya taşıdı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan "DSİ Eski Yerleşkesi A Blok ve Konferans Salonu Hurda Bedeli Karşılığı Yıkım İşi" ihalesinin ve ihaleye çıkış kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sürecin peşini bırakmıyoruz. Daha önce de yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili için Koruma Kurulu’na başvurmuştuk. Bu süreçte plan değişikliği yapılarak yıkılması ve yerine kat yüksekliği arttırılmış yeni bir bina yapılmasına dönük kararlar alındı. Şimdi de 1950’li yıllarda tasarlanmış en önemli mimarlık eserlerinden biri olan yapının yıkılması için Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından ihale yapıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan Ankara İli Çankaya İlçesi, Yücetepe Mahallesi, 5315 Ada, 2 Parselde Bulunan DSİ Eski Yerleşkesi A Blok ve Konferans Salonu Hurda Bedeli Karşılığı Yıkım İşi ihalesinin ve ihaleye çıkış kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık. Anıtkabir’e yakın konumda olan, Cumhuriyetin simge değerlerini taşıyan bir mimarlık kültürüne sahip yapıyı korumak için mücadeleyi bırakmayacağız.

Yapının yıkılması, ülkemiz mimarlık tarihi ve Başkent Ankara’nın kentsel kültürü ve kimliğine zarar verecektir. Bu yapının ‘kültürel bir varlık’ olarak korunmasında kamu yararı olduğu ortadadır. DSİ Binası kentin en önemli bellek mekanlarından birisidir. DSİ Kongre Salonu bugüne kadar birçok meslek örgütü, sendika, sivil toplum örgütü, siyasi partinin tarihsel toplantılarına tanıklık etmiştir. Yapının yıkım ihalesi gerçekleştirilmişse de henüz yıkım işlemi başlamamıştır. Yapı her an yıkım tehdidi altındadır. Kültürel miras olan bu yapının yıkımı halinde telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacaktır. Yapının acilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi gerekirken, telafisi imkansız zararlar verilmeden yıkım ihalesi en kısa zamanda iptal edilmelidir."