DSİ binasının yıkım ihalesi yargıya taşındı

Daha öncesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlük Hizmet Binasının tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuran Mimarlar Odası Ankara Şubesi, DSİ binasının yıkım ihalesini yargıya taşıdı.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan "DSİ Eski Yerleşkesi A Blok ve Konferans Salonu Hurda Bedeli Karşılığı Yıkım İşi" ihalesinin ve ihaleye çıkış kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: