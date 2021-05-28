Dr. Ertan İskender'i bıçakla ağır yaralayan saldırgan tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi asistanı olarak çalışan Dr. Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram N., kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Dr. İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N. tarafından elinden ve belinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alınmış, bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edilmişti.

Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı, dün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı ve doktorun uyarması üzerine bıçakla saldırdığı öğrenildi.

'Hayati tehlikesi devam ediyor'

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Rahmi Kılıç, İskender'in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Kılıç, "10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay. Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" açıklaması yaptı.

Ankara Tabip Odası ve TTB'den hekime ziyaret

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Kolu ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet bugün meslektaşlarını hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemler, şiddeti cezasız bırakan politikalar ve "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın etkili uygulanmaması nedeniyle her gün her saat sağlıkta şiddetin tırmanmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililere seslenen hekimler “Daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Önlem almak için daha ne olmasını bekliyorsunuz” sözleriyle Sağlıkta Şiddet Yasası’nın TTB'nin önerdiği şekliyle uygulanmasını talep ettiler.