DP'li Enginyurt: Yerel seçimlere kendi bayrağımızla gireceğiz

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin yerel seçimlere kendi bayrağı ile gireceğini, ancak ittifak yapılması gerektiği anda bazı yerlerde, "ittifakın devamında hayır vardır" diyeceklerini söyledi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin tamamlandığını ama geçim derdinin devam ettiğini belirtti.

Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceğine ilişkin ise Enginyurt, "Yerel seçimler, her parti için kendisini gösterme fırsatı veren bir seçimdir. Bu seçimlerde bazı yerler hariç, her partinin kendi bayrağı altında seçime girmesi doğrudur. Bu ittifaka bir zarar vermeyecektir. Ama iktidarın da hırsını biliyoruz. Birçok yerde de ittifak yapılması gerektiği anda 'ittifakın devamında hayır vardır' diyoruz. Biz, Demokrat Parti olarak yerel seçimlere kendi bayrağımızla gireceğiz" dedi.