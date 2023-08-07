DP’den yerel seçim kararı: 81 ilde aday gösterecek

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Yerel seçimlerde işbirliğine dair konuşan Aksoy, “Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz" dedi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz'a konuşan Aksoy, yürüttükleri çalışmalar neticesinde Ege ve Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını söyledi.

Aksoy, “Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara’ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

'Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir'

Yerel seçimlerde işbirliği de yapabileceklerini ifade eden Aksoy, “Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir. Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz” dedi.