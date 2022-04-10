DP'den aday kriteri: 'AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak'

Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında “Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” ifadesine yer veren Uysal, üç ölçüden birisinin "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" olduğunu belirtti. Uysal'ın söz konusu paylaşımı, Millet İttifakı ile birlikte hareket eden ve altılı masada yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda AKP'de üst düzey görevlerde bulunmaları dolayısıyla dikkat çekti.

Uysal'ın açıklaması şöyle:

"Birtakım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!

Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!"