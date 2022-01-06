'Dövizden TL'ye dönüş beklentisi tam olarak karşılanmadı'

Bankacılık kaynakları, 20 Aralık'ta duyurulan Kur Korumalı TL Mevduat hesaplarına katılımın şu ana kadar 90 milyar lirayı aştığını, ancak bunun çok azının dövizin dönüştürülmesinden sağlandığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan AKP'den üst düzey bir yetkili, söz konusu mevduat planının şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılamadığını, Ankara'nın dolar karşısında değer kaybetmeye devam eden TL'ye ilgiyi artırmak için yeni adımlar üzerinde çalıştığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, TL'nin değer kaybetmeye devam ettiğini, mevcut ortamda insanların dövizde kalmayı tercih ettiğini belirtti.