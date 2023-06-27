Döviz kurları güne yine rekorla başladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra faiz kararıyla birlikte artış seyrini hızlandıran döviz kurlarında rekor serisi bugün de devam etti.

Dolar ve avro, güne yeni rekorla başladı. Saat 08.45 itibarıyla 26 liradan işlem gören dolar gün içinde 26,25 lira seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

Aynı saatlerde 28,40 lira seviyesinde bulunan avro ise, gün içinde en çok 28,61 lira yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Öte yandan, piyasalar bugün bayram tatili sebebiyle yarım gün açık kalacak.

Gram altın fiyatı ise ons altından ziyade dolar/TL kurundaki yükselişten destek bularak dün tarihi zirvesini 1.617 liraya çıkarmıştı. Altının gram fiyatı bugün de yeni rekor rakam olan 1.623 lirayı ekranlarda gösterdi.