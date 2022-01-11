Döviz korumalı TL hesabı düzenlemesinde bir değişiklik daha: Dört koldan harekete geçildi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan TC Merkez Bankası (TCMB) tebliği ile 21.12.2021 günlü 2021/14 sayılı Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Aralık ayında yayımlanan Tebliğ'de, kur korumasından yalnızca yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yararlandırılması öngörülüyordu; Tebliğ'in kapsamı tüzel kişileri de kapsayacak biçimde genişletildi.

Bugün yayımlanan Tebliğ'de yurt içinde yerleşik tüzel kişi şu sözlerle tanımlanıyor; “Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişileri”

Tebliğ'in 4’üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31.12.2021 tarihinde mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına dönüştürülmesini isteyebilecekler. Kur korumasından yararlanabilmeleri için 6 ay ya da 1 yıl vadeli TL mevduat/katılma hesabı açtırmaları gerekiyor.

Kur korumalı mevduat yöntemlerinin “ihtiyaç duyuldukça” sık sık değiştirileceği anlaşılıyor. 21 Aralık günü yayımlanan Tebliğ'de, koruma tutarının belirlenmesinde Merkez Bankası'nca saat 11.00’de ilan edilen döviz alış kurunun esas alınacağı öngörülmüştü. On gün sonra, 31.12.2021 tarihinde gün içindeki değişmeleri de kapsayacak bir anlayışla değiştirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı, dün kur korumalı mevduat hesabına ilginin giderek arttığını 24 Aralık günü 28 milyar lira (TL) olan tutarının 7 Ocak günü 107,6 milyar liraya yükseldiğini söylemişti. Şirketlerin de kapsama alınmasıyla Türk lirası mevduatında bir miktar daha artış olması beklenebilir.

Ancak bakan yardımcısının vatandaşın TL’ye döndüğü savı kuşkuyla karşılanıyor. Döviz hesapları azalmıyor. BDDK verilerini değerlendiren uzmanlar döviz kurunun düşme nedenini, kamu bankalarının alabildiğine döviz satmasına bağlıyor.

Bankalar, bugün yayımlanan Tebliğ'in kapsamına girmiyor. Bununla birlikte Bloomberg’de dün yayımlanan bir habere göre Türkiye’nin en büyük 4 özel özel bankası olan İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve Akbank’ın, Döviz Varlıklarının %10’unu 21 Ocak 2022 tarihine değin Türk lirasına çevirmedikleri takdirde yeni zorunlu karşılık düzenlemesinden dolayı, %1,5 zorunlu karşılık komisyonu ödemek zorunda kalacakları belirtiliyor.

Kur korumalı mevduat hesabı, “yeni ürün” olarak piyasaya sürüldü. Yasal bir dayanağı da bulunmuyor. Ancak başarılı olabilmesi için dört koldan harekete geçildiği anlaşılıyor.