'Döviz gelsin diye pasaportun tarihi geçmiş olsa bile kabul ediyoruz'

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu bugünkü yazısında dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

Ekonomik tablonun lafla yürüyecek durumda olmadığını belirten Karaalioğlu, döviz gelsin diye pasaportlarının tarihi geçenlerin bile ülkeye kabul edildiğini ifade etti.

"Ortadaki tablo, 'Avrupa aç sefil, kuyruklarda sürünüyorlar' demekle toparlanamayacak kadar derinleşmiş bir krizi ifade ediyor. Ne yazık ki sadece bugünü değil, bugün yapılması gerekenler yapılmadığı için ve bugün gerçekle yüzleşilmediği için ülkenin geleceğine de ağır bir yük biniyor. Halimiz, hakikatimiz budur" diyen yılların AKP destekçisi Karaalioğlu, "Döviz gelsin diye Avrupa’dan kapımıza dayanan herkesi elindeki pasaportun tarihi geçmiş olsa bile kabul etmek zorunda kalıyoruz. Daire karşılığı vatandaşlık kampanyası yapıyoruz. Dolar bari 18’de dursun diye kendi vatandaşımıza dolar garantili faiz veriyoruz. O hesaplara verilen ekstra ödemenin miktarı 100 milyar TL’yi buldu, bulacak. Yetmedi, 128 milyar rezerv buharlaşması da 190’ı geçti, 200 milyar dolara dayanmak üzere. Ortalığa saçılan yolsuzluk ve yozlaşma resimleri de bu kötü rakamlara eşlik ediyor" ifadesini kullandı.