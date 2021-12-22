Döviz garantili TL hesabında görülmeyen ayrıntı: 'Söylediklerini uygulayamazlar!'

Emekli Sayıştay Denetçisi ve soL yazarı Kadir Sev, bugünü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı döviz garantili TL hesaplarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sev, "Her şey açık gibi görünüyor ancak söylediklerini uygulayamazlar!.." derken, "Hazineden karşılanabilmesi için yasa çıkarılması gerekiyor. Konusu yasalarda yer almayan bir amaç için harcama yapılamaz. Yapılmışsa, yapanlara/yaptıranlara ödetilmesi gerekir. Yasa çıkarılması da yetmez: hangi harcama kaleminden ödeneceği bütçe yasalarında yer almalıdır. Ötesini yasaları değiştirirlerse değerlendiririz" ifadesini kullandı.

Sev'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Acayip zamanlarda yaşıyoruz. Tayyip Erdoğan bakanlarını topladı. Toplantı sonrasında Kur Garantili Mevduat hesabına geçiyoruz diye bir açıklama yaptı. Ayrıntısı dün Hazine ve Maliye Bakanlığınca basın bildirisiyle duyuruldu. Ayrıntısı diyoruz ama lafın gelişi: ne yasa ne karar var ne de kuralı belli.

Basın bildirisinde, birikimlerini TL mevduatı olarak değerlendirmek üzere bankalarda 3,6,9 ve 12 ay vadelerle hesap açtıran vatandaşların kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için dolara endeksli bir yöntem uygulanacağı belirtiliyor. Açıklamada, döviz kurunun mevduat sahibinin banka ile anlaştığı faiz oranını aşması durumunda farkın hazinece karşılanacağı belirtiliyor.

Her şey açık gibi görünüyor ancak söylediklerini uygulayamazlar!..

Hazineden karşılanabilmesi için yasa çıkarılması gerekiyor. Konusu yasalarda yer almayan bir amaç için harcama yapılamaz. Yapılmışsa, yapanlara/yaptıranlara ödetilmesi gerekir. Yasa çıkarılması da yetmez: hangi harcama kaleminden ödeneceği bütçe yasalarında yer almalıdır.

Ötesini yasaları değiştirirlerse değerlendiririz."

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