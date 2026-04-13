Doruk Madencilik işçileri Ankara'ya yürüyüş başlattı: 'Bu yol alın terinin, hakkın, onurun yoludur'

Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan ve Bağımsız Maden İş Sendikası’na üye işçiler, hak talepleri için direniş başlattı. İşçiler, maden sahası önünde geceyi geçirdikten sonra Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yürüyüşün kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, “Yolda bizi durdurmak için herkes çıkacak karşımıza. Kolluk da patronun adamları da sarı sendikacılar da siyasetçiler de... Bu bir ekmek kavgasıdır, bu bir onur kavgasıdır. Bizim yolumuz Ankara’dır. Hakkımızı almadan dönüş yok” açıklamasına yer verildi.

Sendikanın avukatlarından Abdürrahim Demiryürek de yaptığı değerlendirmede, işçilerin özlük haklarını ve tutuklanan arkadaşlarını geri alacaklarını belirtti. Sendika, geçtiğimiz hafta tutuklanan Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Hukuk Biriminden Doğukan Akan'ın da direnişe destek olmak için açlık grevine başladığını duyurdu.

İşçiler taleplerini tek tek sıraladı

İşçiler taleplerini şu şekilde sıraladı: