Doruk maden işçilerinin bayram sabahı: 'Buruk bir güne başlıyoruz, mücadelemiz sürecek'

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Doruk maden işçileri, alacakları için başlattıkları eylemler kapsamında Ankara’da uzun soluklu bir mücadele yürüttü. Bu direnişin sonunda alacaklarının bir kısmını tahsil eden madenciler, kalan tutarın 15 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacağı taahhüdü üzerine memleketlerine dönmüştü. Ancak Yıldızlar SSS Holding tarafından verilen sözler tutulmadı; işçiler alacaklarını belirtilen sürede alamadı. Hem patron hem de ödeme garantisi sunan bakanlar tarafından kandırıldıklarını söyleyen madenciler, 1 Haziran’da yeniden Ankara’ya geleceklerini duyurdu.

soL Haber’e konuşan madenciler, bayram gününün buruk geçtiğini ve firmanın işçileri kandırdığını dile getirdi. Madencilerden Sinan, süreci şu sözlerle anlattı:

"Durum budur, Doruk maden işçileri yıllardır olduğu gibi yine bayrama buruk ve kandırılmış bir şekilde giriyor. Hala çalışanların bazılarının eksik maaş alacakları, kıdem tazminatları, yıllık izin alacakları, ücretsiz izin süresi alacakları ve toplu iş sözleşmesi alacakları gibi birçok kalem henüz ödenmemiş durumda ve sendika ile yapılan istişare sonucu bayram sonu 1 Haziran'da yeniden direnişe devam etme kararı alınmıştır."

Yaşadıkları süreci bu sözlerle özetleyen Sinan, holdingle yapılan son görüşmeleri de aktardı:

"Dün itibarıyla kıdem tazminatı alabilmeleri için ücretsiz izinde olanların ikale sözleşmesi ile çıkış işlemleri yapılmış olmasına rağmen henüz bir ödeme yapılmadı. Bu nedenle sendikamız ile şirket arasında görüşmeler oldu 15 Mayıs'ta ödenmesi gereken ücretlere dair sorular yanıtsız kaldı. Israrlarımız üzerine o gün kısmi bir ödeme ve ayın 20'si ile devamı günlerde ödemelerin yapılacağı söylendi ama söz verdikleri günde ne de bayramdan önce ödenecek sözlerinin hiçbiri gerçekleşmedi."

soL’a konuşan bir başka madenci ise yaşadıkları mağduriyeti, “Parasız, umutsuz, kendisinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını gideremeyecek kadar çaresiz, ailesine mahcup olan bir baba, bir eş… Bunun daha altında nasıl bir duygu ve hissiyat olabilir ki?” sözleriyle özetledi.

Şirket 'parayı ödedik' diyor

Yıldızlar SSS Holding ise basına yansıyan bazı haberlerde, işçilere olan borçların tamamen kapatıldığını iddia etti. Şirket tarafından kamuoyuna servis edilen yazılı açıklamada, sürecin başından bu yana devletin ilgili kurumlarıyla koordineli hareket edildiği savunularak Doruk Madencilik bünyesinde çalışan hiçbir işçinin mağdur edilmediği öne sürüldü.

Holding yönetimi, kamuoyunu yönlendirmeye dönük bu açıklamasında, sendika ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla varılan mutabakata harfiyen uyulduğunu iddia etti. Firmanın kurumsal iletişim kanallarından basına geçilen metinde, işçilerin kıdem tazminatları başta olmak üzere içeride kalan tüm hak edişlerinin ve maaş alacaklarının eksiksiz olarak hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin işçi haklarına büyük bir hassasiyetle yaklaştığı ve üzerine düşen yasal yükümlülükleri hızla tamamladığı ileri sürülürken, sürecin pürüzsüz biçimde sonlandırıldığı algısı yaratılmaya çalışıldı. Ancak işçilerin sahadan aktardığı tablo ve yatırılmayan ücretler, holdingin “tüm taahhütler yerine getirildi” şeklindeki açıklamasının tartışmaları bitirmek bir yana daha da büyüttüğünü gösterdi.

'Firma apaçık yalan söylüyor'

Maden işçisi Sinan, şirketin ödeme yapıldığına dair açıklamalarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Yalan haber, yine her zaman yaptıkları gibi kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. 28 Nisan günü İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası ve işçi temsilcileri ile bizzat Sabahattin Yıldız ve CEO Ali Vahit Atıcı'nın da bulunduğu toplantıda bizim tüm taleplerimiz kabul edildi. O gün bazı kalem alacaklar kısmen ödendi, ben dahil yaklaşık yirmi kişinin kıdem tazminatı da ödendi. Geriye kalan ödemeler için firma iki hafta süre talep etti. Bizler için söz senettir dediler ve sendikamız da devletimizin üç önemli bakanlığının bu garantörlüğünün üzerine direnişe devam etmenin yanlış olacağı düşüncesiyle bakanlıkların sözlerine güvenerek direnişi bitirme kararı aldı ve bitirdik. Ama geldiğimiz noktada hem firma yalan söylüyor hem de sözünü yerine getirmiyor"

Tüm bu yaşananların ardından Doruk madencileri bayram sabahına buruk, yarı yolda bırakılmış ve kandırılmış olarak giriyor. İşçiler, 1 Haziran’da yeniden Ankara yoluna çıkmaya hazırlanırken, patrona “bayram şekeri” olarak daha büyük bir mücadele vermeyi hedefliyor.