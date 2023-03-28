'Dörtlü toplantı öncesi Şam koşullarından feragat etmiş değil'

Suriye Uzlaşma Komitesi Sözcüsü Ömer Rahmun, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın dışişleri bakanları düzeyinde katılacağı dörtlü zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rahmun, zirvenin 3 Nisan pazartesi yapılacağını duyurdu. Rahmun, zirve öncesi Suriye'nin sunduğu koşullardan henüz feragat etmediğini sözlerine ekledi.

Rahmun şu ifadeleri kullandı:

"Özel bir kaynak: Suriye, Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki dörtlü toplantı, kapsamlı istişarelerin ardından önümüzdeki Pazartesi günü Moskova'da yapılacak ve Şam, koşullarından feragat etmiş değil"