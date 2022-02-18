Dört yılda elektrik faturalarında yüzde 400 artış yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Teşkilatı'nın "İstanbul'da Enerji Yoksulluğuna Doğru" başlıklı araştırmasına göre, son dört yılda elektrik faturalarında yüzde 400 oranında artış gözlemlendi.

Elektriğin en pahalı temel ihtiyaç olduğunun belirtildiği raporda, "Şubat ayının ilk günlerinde düzenlenen faturalarda; tüketiciye yüklenen bedel %50 artış oranı ile başlayıp, tüketim miktarıyla doğru orantılı olarak %125 oranına ulaşabilen kademeli artışa dönük tarifenin ne anlama geldiğini gösterdi" ifadesine yer verildi.

Dört yıl içerisinde elektrik faturalarında yaşanan değişime değinilen raporda, "4 kişilik bir hanenin 2018 yılında aylık ortalama elektrik faturası bedeli 105 TL iken bugün bu değer 408 TL. Bu durum, son 4 yılda elektrik faturalarında %400 oranında bir değişim yaşandığını gösteriyor" denildi.