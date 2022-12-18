Dört kentteki havaalanlarına tek bir uçak inmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye, AKP iktidarında dünyada havacılık sektöründe en hızlı gelişen ülke oldu” iddiasında bulunmuştu. Ancak 2022 yılındaki verilerin Bakan Karaismailoğlu'nun önermesini doğrulamadığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, atıl durumdaki 4 havaalanını 2022'de hiçbir uçak kullanmadı. Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak Havalimanları herhangi bir uçağa da yolcuya da hizmet vermedi.

19 havaalanını kullanan uçak sayısı da binin altında kaldı. Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na yalnızca 10 uçak indi. Siirt Havaalanı'nı 404 uçak, Tokat Havaalanı'nı 509 uçak kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı ile gündeme gelen Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan uçak sayısıysa 3 bin 28 oldu.

Karadelik haline dönüşen havalimanı

Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Kütahya Zafer Havalimanı da kara delik oldu.

Zafer Havalimanı'nı yılın ilk 11 ayında 654 uçak ve 54 bin 766 yolcu kullandı. 2022 yılı için burayı işleten müteahhide garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti. Bin uçağın altında trafiği olan diğer havaalanları ise şöyle: