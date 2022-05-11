Dört büyükler borç batağında: Borç 17 milyar liraya yükseldi

Türkiye’de finansal sıkıntılar yaşayan kulüpler günden güne borcunu katlıyor. Geçen yıl bankalarla 9 milyar TL’lik borç yapılandırmasına giden 4 büyük kulübün mevcut borcu 17 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye Gazetesi, kulüplerin mali yapısıyla ilgili yaptığı araştırma haberde, mevcut finansal krizin günden güne daha da içinden çıkılamaz bir hal aldığına işaret etti.

Özellikle dört büyük kulüp; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bankalar tarafından 9 milyar TL'lik borç yapılandırması uygulanan dört büyük kulübün, bugün mevcut borcu 17 milyar TL'ye dayandı. Dövizdeki artış ve transfer politikaları ekonomik krizi daha da körükledi. Kulüplerin son açıklanan KAP verilerinde yıllık milyonlarca lira zarar yazdığı görüldü.

Mali bilançolara göre en çok zararı Trabzonspor duyurdu. Trabzonspor 418 milyon lira, Beşiktaş 396 milyon lira, Galatasaray 174 milyon lira ve Fenerbahçe 133 milyon lira zarar açıkladı.

Bütün bunlar yaşanırken kulüplerin gelirleri de geçen yıla göre iki kat arttı. Dört büyük kulüp bu sezon toplam 3 milyar TL hasılat elde etti. Geçen yıl bu rakam 1 milyar 615 milyon TL idi. Gelirde Fenerbahçe lider olurken, bu takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti

Ancak henüz sonuçlanmayan yayın ihalesinde de eski rakamlar yer almayacak ve kulüplerin gelirlerinde önümüzdeki yıl büyük düşüş olacak. Üstelik Avrupa kupalarındaki ön elemeler, buralardaki olası gelirleri de büyük oranda devre dışı bırakacak.