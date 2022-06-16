Ukrayna'da savaş sürerken, bugün Donetsk'te bir patlama yaşandı.
Sputnik'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından hedef alınan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Donetsk'te bugün bir patlama daha meydana geldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Donetsk'te patlama
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgelerden olan Donetsk'te bugün bir patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Ukrayna'da savaş sürerken, bugün Donetsk'te bir patlama yaşandı.
Sputnik'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından hedef alınan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Donetsk'te bugün bir patlama daha meydana geldi.