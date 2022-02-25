Donetsk'te bir patlama gerçekleşti

Donetsk'te saat 20.40 sularında bir patlama meydana geldi.

RIA Novosti'nin haberine göre, şu anda şehir merkezinde görünür bir yangın veya duman bulutu olmadığı belirtildi. Yetkililerin, henüz patlamanın nedenini açıklamadığı belirtildi.

DHC: Ukrayna Signalnoye ve Kremenets'i bombaladı

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Signalnoye ve Kremenets yerleşimlerini Minsk Anlaşmaları tarafından yasaklanan mühimmatla bombalandığı duyuruldu.

DHC'nin yaptığı açıklamada, "Minsk Anlaşmaları'nda yasaklanmasına rağmen, 120 mm kalibreli 12 roket Signalnoye yerleşimi yönünde ateşlendi, Kremenets yerleşimine de 122 mm kalibreli beş roket ateşlendi" denildi.