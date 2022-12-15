Donetsk'e bombardıman: '2014'ten beri en ağır saldırı'

Şubat ayından beri süren savaşta Rusya'nın Noel ateşkes ilanını reddetmesinden bir gün sonra, Ukrayna kuvvetleri, Donetsk kent merkezine dönük yoğun bir bombardıman başlattı.

Geçtiğimiz aylarda "resmi" olarak Rusya'ya bağlanan kentin Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, sabahın erken saatlerinde Ukrayna güçlerinin BM-21 Grad çoklu roketatarlar vasıtasıyla şehir merkezindeki sivillere dönük 40 roket fırlattığını kaydetti.

Kulemzin bu saldırının, 2014'ten beri gerçekleşen en ağır saldırı olduğunu belirtti.

Telegram'dan yayınladığı mesajında Kulemzin, "Bu sabah Ukraynalı faşistler tarafından bir savaş suçu daha işlendi. Bugün saat tam 07.00'de Donetsk merkezini 2014'ten bu yana en büyük saldırıya tabi tuttular." dedi. Belediye başkanı, ölü ve yaralılarla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını ekledi.

Kulemzin roketin şehirdeki çok katlı apartmanları doğrudan vurduğunu ve birçok konutun alev aldığını da sözlerine ekledi.

Belediye başkanı ayrıca saat 10.45'de yaptığı ayrı bir paylaşımda bombardımanın sürdüğünü kaydederek, kent sakinlerine "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın! Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, dikkatli olun!" çağrısında bulundu.

Ukrayna Askeri Genelkurmay Başkanlığı ise günlük raporunda, Donetsk'e dönük saldırıya değinmezken, Rus kuvvetlerinin Donetsk bölgesi ile Zaporojiya ve Herson'un güney bölgelerindeki Ukrayna birliklerini ve sivil altyapıyı vurmaya devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise dün akşam Telegram'dan yayınladığı ulusa sesleniş konuşmasında ise "Cephe hattında sükunet yok" dedi ve Rusya'nın doğudaki kasabaları "sadece çıplak harabeler ve kraterler kalacak şekilde" topçu ateşiyle yıktığını söyledi.