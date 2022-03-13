Donetsk: Ukrayna ordusu 122 milimetrelik mermilerle ateş açtı

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Donetsk'i 122 milimetre kalibreli mermilerle ateş altına aldığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Bugün saat 12:00’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donetsk’e 122 mm kalibreli 5 mermi ateşledi” denildi.

'Mariupol'den kaçan aşırı milliyetçiler, Zaporijya yakınlarında köy sakinlerini rehin aldı'

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Ofisi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Mariupol’den kaçan Ukraynalı aşırı milliyetçi örgüt ‘Sağ Sektör’ militanlarının Zaporijya yakınlarında ele geçirdikleri köy sakinlerini rehin aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Mariupol'ün ablukaya alınmasından önce kentten kaçan 50’ye yakın aşırı milliyetçinin Zaporojye bölgesindeki Novomlynovka köyüne yöneldikleri belirtilerek, “Ukraynalı aşırı milliyetçiler sivilleri rehin aldı ve cep telefonlarına el koydu. Bu bilgi köy sakinlerinin akrabaları tarafından da doğrulanıyor. Şu anda militanlar köydeki tüm dükkanları yağmalamış durumda” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ‘Silahlarını gönüllü olarak bırakan Ukraynalı askerlerden alınan bilgilere göre, Sağ Sektör militanları Mariupol şehrini ilk terk edenler oldu” denildi.

Donetsk: 89 yerleşim birimi kurtarıldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma Karargahı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 89 yerleşim bölgesinin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, “13 Mart 2022 itibariyle Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, aralarında Nikolskoye, Vladimirovka ve Blagodatnoye’nin de olduğu 89 yerleşim birimini kurtardı" denildi.