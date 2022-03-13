Donetsk: Ukrayna birlikleri 1 saatten kısa sürede 3 yerleşim yerini bombaladı

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin bir saatten kısa bir süre içinde Donetsk de dahil olmak üzere 3 yerleşim yerini bombaladığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, “07.30'dan 08.20'ye kadar Ukrayna birlikleri, Yasinovataya ve Staromihaylovka yerleşimlerinin yanı sıra Donetsk'in Petrovskiy bölgesini bombaladı. Toplamda 122 mm kalibreli 12 mermi ve 120 mm kalibreli 14 yasaklı mermi ateşlendi” denildi.

Mariupol ve çevresinden 96 kişi tahliye edildi

Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma Karargahı’ından yapılan açıklamada, Mariupol ve çevresinden bu sabah 20’si çocuk 96 kişinin Bezymenoye’ye tahliye edildiği belirtildi.