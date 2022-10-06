Donetsk: Türkiye Donbass'tan kömür ithal ediyor

Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Vitaliy Hotsenko, maden zengini bölgeden çıkarılan kömürün Orta Doğu ve Afrika'daki ülkelere gönderilmesi için Türkiye'ye ihraç edildiğini açıkladı.

RIA Novosti'ye konuşan Hotsenko, bölgede çıkarılan kömürün yüksek kalitede olduğunu ve buna bağlı olarak uluslararası alanda talep gördüğünü ifade etti.

Maden bakımından zengin Donetsk bölgesi, on milyar tonun üzerinde olduğu tahmin edilen çıkarılabilir rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü en büyük kömür sahasına sahip. Rusya'nın bölgeye operasyon düzenlemesinin ardından, Donbass'ta 115 kömür madeni faaliyet gösteriyor ve yılda yaklaşık 70 milyon ton kömür çıkarılıyor.