Donetsk Halk Cumhuriyet (DHC) Ombudsmanı Daria Morozova, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın sözde "kurtarılmış bölgeler" de dahil olmak üzere DHC vatandaşlarına verilen zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Morozova, BM de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin Ukrayna'daki savaş esirlerinin haklarının ihlallerini görmezden geldiğini söyledi.

Daria Morozova, Volnovaha'nın Donetsk birliklerinin eline geçmesinin ardından yeni insan hakları ihlalleri keşfettiklerini öne sürdü. Morozova, “Kurtarılmış Talkovka köyünün başkanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri altında asıl meselenin 'çenenizi kapalı tutmak' olduğunu söyledi. Çünkü ağızlarını açarlarsa Mariupol havaalanına doğru yola çıktılar. Orası sistematik işkence ve cinayetin gerçekleştiği yer. Orada da toplu mezarlar var” dedi.