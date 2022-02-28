Donetsk Halk Cumhuriyeti yöneticisi: Seferberlik kampanyasını askıya aldık

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) seferberliğin askıya alındığı açıklandı. Karar bu sabah DHC başkanı Denis Puşilin tarafından duyuruldu.

Rossiya-24 TV'ye konuşan Puşilin, "Seferberlik askıya alındı, çünkü seferberlik kampanyasının hedeflendiği alanlar gerekli sayıda dolduruldu” dedi.

Öte yandan Puşilin, Ukrayna'nın geri çekildikçe Donbass'taki sivil nüfusa azami zararı vermeye çalıştığını söyledi.

Puşilin, "Durum gergin. [...] Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hâlâ sivil nüfusla savaşıyor. Bu özellikle geri çekildiklerinde hissediliyor, mümkün olduğunca fazla hasar bırakmaya çalışıyorlar." dedi. DHC topraklarının bombardımanının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Puşilin, "Yalnızca son 24 saatte sivil nüfus arasında üç kişi öldürüldü ve altı kişi yaralandı" dedi.