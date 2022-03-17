Donetsk: 3 ABD'li paralı asker etkisiz hale getirildi

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Ofisinden yapılan açıklamada, Marinka kentindeki çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 54. tugayının 1. mekanize taburunun garnizonunun yokedildiği söylendi.

Açıklamada eğitmenlik yapan ABD'li üç paralı askerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Halk Milisleri, “Etkisiz hale getirilen askerlerden birinin sırt çantasında, ABD'nin Tennessee eyaletinin bayrağının yanı sıra, bu kişilerin Donbass’ta sivilleri öldürmek için 2018'de Ukrayna'ya gelen Yüzbaşı Michael Hawker, Teğmen Logan Schrum ve Teğmen Cruz Toblin olduklarını belgeleyen diğer nesneler bulundu” dedi.

Donetsk'in Halk Milisleri, olay yerinde ayrıca NLAW, SMAW bombası fırlatıcıları, AN / TPQ-48 radarı gibi yabancı silahlar da buldu.