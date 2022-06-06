Dondurmam Gaymak'ın Çoban Teyze'si yaşamını yitirdi

Türkiye’nin Dondurmam Gaymak filminde ‘Çoban Teyze’ rolüyle tanıdığı Muğlalı Sultan Kadem (83), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşayan ve Muğla’da çekilen, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı Dondurmam Gaymak filminde ‘Çoban Teyze’ rolünü oynayan Sultan Kadem, dün evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kadem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadem’in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Saburhane Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Kadem’in ailesi ve vatandaşlar katıldı. (ANKA)