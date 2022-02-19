Donbass'tan tahliyeler sürüyor: 3 bin 400 kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinden sivil halkın tahliyesine başlanırken, Donetsk Halk Cumhuriyet'inden yola çıkan ilk tahliye otobüsü dün akşam saatlerinde Rusya'nın Rostov bölgesine ulaştığı.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Kiev güçlerinin saldırıları nedeniyle sivillerin tahliye edileceğini duyurmuştu.
Açıklamaya göre tahliye edilenlerin sayısı 3,4 bin kişiye ulaştı.
Donetsk Acil Durumlar Bakanlığı, 500 bin ila 700 bin kişiyi tahliye etmeyi planladığını duyurdu.
Rusya'nın Rostov bölgesindeki yerel yetkililer, bin 100'den fazla Donbass sakininin bölgeye geldiğini, 373 kişinin geçici konaklama merkezlerinde olduğunu söyledi.
'Balkanlar'dan paralı askerlerin Donbass'a gönderildiği bilgisi var'
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Rusya'ya karşı Donbass bölgesine paralı askerlerin gönderildiğine dair duyumlar oldunu kaydetti.