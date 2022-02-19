Donbasslı sığınmacıların tahliye edildiği Rostov'da olağanüstü hal ilan edildi

Rusya'nın Rostov Valisi Vasiliy Golubev, sınırı geçip Rusya’ya gelen Donbasslı sığınmacıların sayısının artmasını bekliyor olmaları sebebiyle bölgede olağanüstü hâl ilan etme kararı aldıklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Golubev, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden tahliye edilen bin 692 sivilin şu anda Rostov bölgesindeki geçici yerleşim noktalarında kalmakta olduğunu bellirtti. Donbasslı sığınmacılar için bölgede sekiz geçici yerleşim alanı bulunduğunu söyleyen Rostov Valisi, 13 bin 949 sığınmacıyı kabul etmeye yetecek yerlerinin olduğunu da ekledi.