Donald Trump ilk kez paylaştı

App Store'da en çok yüklenen uygulamalar arasında yerini alan ve Donald Trump’un kurduğu Truth Social'da yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip.

Eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre Baskını sonrasında Twitter yönetimi tarafından hesabının askıya alınmasının ardından kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan ilk mesajını paylaştı.

İlk kez paylaştı

Donald Trump kendi sosyal medya platformundan ilk paylaşımını yaptı. Trump’ın paylaşımı 40 dakikada 40 bin kişi tarafından beğenildi.

Twitter yönetiminin Trump'ın hesabını ABD Kongre baskını sonrası attığı tweetlerin ardından, şiddeti körüklediği gerekçesiyle 8 Ocak 2021'de kalıcı olarak engellemişti. Engellenen Donald Trump saha sonra kendi sosyal medya platformu olan 'Truth Social'ıkurdu.