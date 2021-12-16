Dominik'te uçak düştü: 9 ölü

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo'daki La Isabela Uluslararası Havalimanı’ndan ABD’nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan özel bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Helidosa Aviation Group tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre uçakta bulunan 2’si mürettebat, 7’si yolcu toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Düşen uçakta 4 ve 13 yaşında iki çocuğun da olduğu belirtilirken, "Kazadan dolayı büyük bir acı ve üzüntü duyulduğu’’ ifade edildi. Kazanın ardından havalimanında operasyonlar durdurulurken, yüzlerce uçuş da iptal edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)