Dominik Çevre Bakanı bakanlık binasında suikasta uğradı

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge-Mera bakanlık binasındaki makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Dominik Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Jorge-Mera'nın ofisinde yakın arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Yetkililer Orlando Jorge-Mera'yı öldüren yakın arkadaşı Miguel Cruz'un gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlık binasının olayın ardından boşaltıldığı, çok sayıda sağlık ve polis ekibinin binaya sevk edildiği belirtildi.
55 yaşındaki Orlando Jorge-Mera aynı zamanda Dominik'in eski Cumhurbaşkanı Salvador Jorge-Blanco'nun oğluydu. Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Luis Abinader yönetiminde bakanlık görevine getirilmişti.
Hukuk fakültesi mezunu olan Jorge-Mera, Modern Devrimci Parti'nin (PRM) kurucu üyesiydi.