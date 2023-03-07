Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracat ile ilgili düzenleme yetkisi verilmesinin ardından 2 Mart'ta domates ihracatına kısıtlama getirmişti. Bu yetki daha önce Ticaret Bakanlığı'ndaydı.

Ekonomim'den Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre domates ihracatındaki yasağa üreticilerden, ihracatçılardan, oda ve borsalardan büyük tepki gelince konu bakanlar kurulunda ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan ihracatı düzenleme yetkisinin yeniden Ticaret Bakanlığı'na verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için tebliğde değişiklik yapılması veya yeni bir tebliğ ile yetkinin Ticaret Bakanlığı'na verilmesi gerekiyor. Bu tebliğin en kısa zamanda Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Tebliğ yayınlandıktan sonra domates ihracatındaki yasak kaldırılacak.

Tarım ürünleri ihracatının kısıtlaması gıda enflasyonunun düşürülmesi için gündeme gelmişti. Domatesle birlikte kırmızı mercimek, adi fasulye, ayçiçeği yağı, kuru soğan ve taze patateste de ihracat ikinci bir talimata kadar kısıtlanmıştı.